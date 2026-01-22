Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Соцвыплаты и пособия проиндексируют в Нижегородской области с 1 февраля

22 января 2026 13:15 Общество
Соцвыплаты и пособия проиндексируют в Нижегородской области с 1 февраля

С 1 февраля в России будут проиндексированы социальные выплаты и страховые пособия на 5,6%. Об этом сообщил Соцфонд РФ. 

Перерасчёт произойдёт проактивно, то есть гражданам не потребуется подавать заявления или обращаться в ведомства.

Повышение коснётся в первую очередь получателей ежемесячной денежной выплаты. Это люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие категории, имеющие право на федеральные льготы. Их выплаты также вырастут на 5,6%.

Маткапитал также будет проиндексирован. Максимальное увеличение предусмотрено для семей, которые ещё не использовали средства сертификата. Для них сумма вырастет более чем на 38 тысяч рублей — почти до 729 тысяч. В случае повышенного капитала на второго ребёнка рост составит 51 тысячу рублей — до 963 тысяч. Остатки на сертификатах также будут увеличены.

Дополнительно вырастут и другие выплаты семьям с детьми. Увеличится ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка составит 28,5 тысячи рублей. При усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка от 8 лет или нескольких братьев и сестёр сумма выплаты превысит 217 тысяч рублей.

Изменения коснутся и страховых выплат, положенных пострадавшим на производстве или заболевшим в результате профессиональной деятельности. Максимальная единовременная выплата составит 163,6 тысячи рублей. Больничное пособие при несчастных случаях на работе достигнет 503 тысяч рублей. Ежемесячная выплата при утрате трудоспособности вырастет до 125,8 тысячи рублей.

Кроме того, будет увеличена денежная компенсация за набор социальных услуг. По желанию получателя её можно заменить на выплату в денежной форме. Сумма компенсации с февраля составит 1,8 тысячи рублей. Выплата будет перечислена автоматически всем, кто имеет на неё право.

Ранее сообщалось, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком выросли в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за ребенком выросли в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Маткапитал Социальный фонд
Поделиться:
