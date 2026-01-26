Нижегородцев от гриппа в 2026 году будут лечить по новому стандарту

Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
В России вступил в силу новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым при гриппе. Документ подписан министром здравоохранения Михаилом Мурашко и опубликован на портале правовых актов.

Новый порядок, как и предыдущая редакция стандарта для лечения гриппа средней степени тяжести, регулирует форму и объем медицинской помощи, условия ее предоставления и используемые методы.

Среди ключевых изменений — сокращенные сроки лечения. Если раньше на борьбу с заболеванием отводилось до 15 дней, теперь — только 9.

Значительно расширен и перечень лабораторных анализов, которые могут быть назначены пациентам. Если ранее в списке было 16 пунктов, то теперь — 27. В него добавлены, в частности, мазки на различные типы человеческих коронавирусов, а также коагулограмма (исследование показателей свёртываемости крови).

Обновились и инструментальные методы диагностики. Помимо флюорографии, рентгена носовых пазух и ЭКГ, теперь применяются пульсоксиметрия для измерения уровня кислорода в крови, рентгенография грудной клетки и спинномозговая пункция.

Пересмотрен перечень специалистов, к которым может быть направлен пациент для постановки диагноза. Из него исключили офтальмолога, эндокринолога и оториноларинголога, но включили пульмонолога, гематолога и акушера-гинеколога.

Заметные изменения произошли и в списке медикаментов. В частности, исключены психостимуляторы, ноотропы, антидоты, препараты для наружного применения с антигистаминным действием, а также средства, улучшающие свертываемость крови.

В схему терапии включены 10 новых препаратов, в том числе амброксол, бромгексин, парацетамол и ряд комбинированных средств с фенилэфрином и фенирамином. Из перечня антивирусных исключены анаферон, амантадин и тилорон. Вместо них добавлены ксофлюза, нобазит, полиоксидоний и другие.

В то же время сохранены позиции некоторых ранее одобренных препаратов — осельтамивир, занамивир, умифеновир, ингавирин, кагоцел и циклоферон.

Напомним, что в Нижегородской области вступил в силу новый порядок ведения беременности.

