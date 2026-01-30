Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Культура и отдых

"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия

30 января 2026 22:52 Культура и отдых

31 января на Нижегородской ярмарке открылась уже IX выставка "АРТ МИР" (0+). В 2026 году участие в проекте принимают почти 400 художников, фотографов, скульпторов, мастеров прикладного искусства и представителей арт-галерей из 29 российских городов и 18 стран мира, включая Италию, Китай, Японию и Германию. 

Подробнее о том, что посмотреть на выставке, читайте в материале НИА "Нижний Новгород". А здесь смотрите самые яркие кадры, сделанные в день открытия. 

Фото: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026
АРТ МИР 2026

АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
