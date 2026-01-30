"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия

31 января на Нижегородской ярмарке открылась уже IX выставка "АРТ МИР" (0+). В 2026 году участие в проекте принимают почти 400 художников, фотографов, скульпторов, мастеров прикладного искусства и представителей арт-галерей из 29 российских городов и 18 стран мира, включая Италию, Китай, Японию и Германию.
Подробнее о том, что посмотреть на выставке, читайте в материале НИА "Нижний Новгород". А здесь смотрите самые яркие кадры, сделанные в день открытия.
Фото: Александр Воложанин
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+