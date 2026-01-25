У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
В России ужесточили требования к автокредитам: чем это грозит нижегородцам

С января 2026 года в России ужесточились правила одобрения автокредитов. Теперь банки обязаны учитывать только официально подтверждённые доходы граждан — данные берутся из баз ФНС и Социального фонда. Ранее кредиторы могли использовать альтернативные методы оценки, включая внутренние скоринговые модели.

Эксперты считают, что новые требования осложнят получение кредитов для самозанятых, таксистов, курьеров и предпринимателей — всех, чьи реальные доходы не отражены в официальной отчётности. По прогнозу сооснователя компании Ivitech Артёма Москалева, уровень отказов может вырасти до 35-40% уже в первом квартале года, особенно в тех банках, где нет устойчивых скоринговых систем.

Изменения связаны с желанием Центробанка сдержать рост потребительской задолженности на фоне высоких ставок и инфляции. Ранее сегмент автокредитования оставался в более мягком регулировании, теперь его стандарты приведены в соответствие с общими принципами кредитной политики.

По словам Петра Щербаченко, доцента Финансового университета при правительстве РФ, в совокупности с повышением утильсбора, ростом НДС и высокой ключевой ставкой нововведения снизят объёмы автокредитования. По данным Frank RG, с января по ноябрь 2025 года в России было выдано 1,12 млн автокредитов на сумму 1,56 трлн рублей — меньше, чем в 2024 году, но выше уровня 2023-го.

Сложности с одобрением кредитов могут подтолкнуть россиян к альтернативным способам покупки машин. Как отметил директор сервиса Caranga Аркадий Бакушкин, в случае с покупкой второго автомобиля многие уже обращаются в микрофинансовые организации и берут займы под залог. Он также не исключает, что рынок отреагирует появлением новых финансовых продуктов.

Хотя банки теперь имеют доступ к цифровым профилям граждан, данные от ФНС и Соцфонда поступают с задержкой. Это усложняет оперативную проверку, особенно для индивидуальных предпринимателей и пользователей упрощённой системы налогообложения. В результате кредиторы на переходный период продолжают запрашивать справки о доходах, такие как 2-НДФЛ. По оценке экспертов, объём выданных автокредитов может снизиться на 20-40%.

Доцент Финансового университета Ольга Борисова перечислила "За рулем" основные последствия новых правил. Во-первых, процесс одобрения займет больше времени из-за роста числа запрашиваемых документов. Во-вторых, для банков увеличится нагрузка, а количество выданных займов снизится. В то же время, по её мнению, макроэкономика может выиграть — за счёт сокращения доли теневых доходов и повышения прозрачности долговой нагрузки населения.

Ранее сообщалось, что подержанные автомобили подешевели на 7% в Нижегородской области. 

