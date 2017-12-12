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Политика

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко намерена собрать внеочередное заседание Думы для ухода в отставку

13 декабря 2017 13:52  [83] Политика
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко намерена собрать внеочередное заседание Думы для ухода в отставку. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания городской Думы 13 декабря 2017 года.

Она пояснила, что после сегодняшнего решения Гордумы Устав будет зарегистрирован в Минюсте. "Думаю, это будет быстро, вопрос дней. После регистрации я в течение трех дней ставлю вопрос о внеочередной Думе. На Думе подаю в отставку", - сказала она, добавив, что на этом же заседании будет избран и.о. главы города.

Напомним, сегодня Гордума согласовала переход Нижнего Новгорода на одноглавую систему, а также избрание Дмитрия Барыкина вторым замглавы города. Источник в Нижегородском кремле ранее сообщил НИА "Нижний Новгород", что должность второго зама вводится, чтобы депутаты сами могли выбрать и.о. главы города при отставке действующего. Если бы должность второго заместителя не вводилась – и.о. главы города был бы назначен действующий зам (Михаил Кузнецов). При двух замах право выбора предоставляется депутатам (то есть, не исключено, что и Елизавета Солонченко, сложив полномочия руководителя города, может быть выдвинута на пост и.о. главы, - прим. НИА "Нижний Новгород").

Вчера Солонченко, избранная главой города в июне 2017 года, сообщила о своем намерении досрочно покинуть должность.

Как сообщалось ранее, врио губернатора предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.

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