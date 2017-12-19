"Кстово-Автодор" займется содержанием дорог Ленинского района Нижнего Новгорода в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "Кстово-Автодор" займется содержанием дорог Ленинского района Нижнего Новгорода в 2018 году. Итоги аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

15 декабря 2017 года прошли 16 конкурсов на уборку дорог, 19 декабря была опубликована информация по торгам на уборку Ленинского района. На конкурс было подано две заявки – от ООО "СпецДорСтрой" и ООО "Кстово-Автодор". Всем необходимым требованиям, согласно опубликованной информации, соответствовала документация только последней компании. Она и получила право на заключение контракта по начальной цене в 214,2 млн рублей.

Напомним, что определены четыре подрядчика на уборку дорог в Советском и Канавинском районах в 2018 году, по одному – в Московском, Сормовском, Автозаводском и Приокском районах, семь - три ИП и три ООО – в Нижегородском районе.

Общая сумма 16 контрактов на уборку дорог составляет более 1,9 млрд рублей. Руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог. Остальная часть средств выделяется из городского бюджета.

СПРАВКА:

ООО "Кстово-Автодор" зарегистрировано в 2013 году. Уставный капитал – 200 тысяч рублей. Учредители – Любовь и Михаил Васины, последний также является директором организации. Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, среди дополнительных – "деятельность по чистке и уборке".