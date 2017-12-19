Три ИП и три ООО получили право на уборку Нижегородского района Нижнего Новгорода в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Три индивидуальных предпринимателя и три ООО получили право на уборку Нижегородского района Нижнего Новгорода в 2018 году. Итоги аукционов опубликованы на сайте госзакупок.

15 декабря 2017 года прошли 16 конкурсов на уборку дорог. Территория Нижегородского района была разделена на семь лотов: улицы Родионова, Фруктовая, Яблоневая, Усилова, Ковровская (начальная цена контракта - 10,4 млн рублей), пер. Бойновский, ул. Тургенева, Сеченова, Белинского, Ванеева, Варварская, пл. Минина, Верхневолжская набережная (7,2 млн рублей), ул. Бринского, Родионова, Фруктовая (6,07 млн рублей), ул. Белинского, Ванеева, Варварская, Большая Покровская, Малая Ямская, Гребешковский откос (10,7 млн рублей), набережная Гребного канала, Родионова, Лысогорский съезд, Казанское шоссе, Богдановича (20,2 млн рублей), пос. Зеленый город (4,2 млн рублей) и центральные дороги (295,09 млн рублей).

Право на уборку дорог в границах улиц Родионова – Фруктовая получил ИП Токарев Андрей Глебович (предложенная им цена контракта – 10,32 млн рублей; в границах пер. Бойновский – ул. Тургенева - ИП Мельников Александр Альбертович (7,14 млн рублей). Он же выиграл конкурс на содержание дорог в границах набережной Гребного канала – ул. Родионова (20,06 млн рублей).

Напомним, что право на уборку дорог в границах ул. Белинского и Ванеева получила индивидуальный предприниматель Ольга Сенина, победителем торгов на уборку в границах ул. Бринского, Родионова, Фруктовая стало ООО "Ареал". На уборку центральных улиц была подана только одна заявка – от ООО "Вектор", на содержание дорог в Зеленом городе заявки подали ООО "Автомагистраль" и ООО "Управление механизации-5". Последняя организация и выиграла конкурс.

Напомним также, что определены четыре подрядчика на уборку дорог в Советском и Канавинском районах в 2018 году, и по одному – в Московском, Сормовском, Автозаводском и Приокском районах.

Общая сумма 16 контрактов на уборку дорог составляет более 1,9 млрд рублей. Руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог. Остальная часть средств выделяется из городского бюджета.

СПРАВКА:

ИП Мельников Александр Альбертович зарегистрирован в ноябре 2017 года. Основной вид деятельности – "деятельность по чистке и уборке".

ИП Токарев Андрей Глебович зарегистрирован в январе 2015 года. Основной вид деятельности – "деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам", среди дополнительных - "деятельность по чистке и уборке".