"НижДорСервис" выиграл конкурс на уборку дорог Сормовского района Нижнего Новгорода в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

ООО "НижДорСервис" выиграло конкурс на уборку дорог Сормовского района Нижнего Новгорода в 2018 году. Итоги торгов опубликованы на сайте госзакупок.

15 декабря 2017 года прошли 16 конкурсов на уборку дорог в 2018 году. Мэрия назначила по одному конкурсу на содержание дорог в Московском (начальная цена - 163,4 млн рублей), Автозаводском (316,6 млн рублей), Приокском (165,8 млн рублей), Сормовском (206,9 млн рублей) и Ленинском (214,2 млн рублей) районах Нижнего Новгорода.

На первые три аукциона было подано по одной заявке. Право на заключение контракта по начальной цене получили ООО "Автострой 52", МП "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района" и ООО "Нижавтодорстрой" соответственно.

На аукцион по уборке Сормовского района подали заявку ООО "НижДорСервис" и МП "Дорожник". Победителем торгов признан "НижДорСервис", оценивший стоимость своих услуг в 205,8 млн рублей. На уборку Ленинского района также были поданы две заявки. Итоги данного конкурса на сайте госзакупок пока не опубликованы.

Напомним, что общая сумма 16 контрактов на уборку дорог составляет более 1,9 млрд рублей. Руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог. Остальная часть средств выделяется из городского бюджета.

Напомним также, что 18 декабря были также определены четыре подрядчика на уборку в 2018 году дорог в Советском и Канавинском районах.

СПРАВКА:

ООО "НижДорСервис" создано в 2015 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и директор организации – Сергей Кукунин. Основной вид деятельности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

МП "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района" зарегистрировано в 2002 году. Учредитель – администрация Нижнего Новгорода, директор – Алексей Каленов. Основной вид деятельности – "деятельность по чистке и уборке".

ООО "АВТОСТРОЙ 52" создано в 2016 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и директор организации – Геннадий Ершов. Основной вид деятнльности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей, среди дополнительных – "деятельность по чистке и уборке".

ООО "Нижавтодорстрой" зарегистрировано в 2007 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и директор – Усик Петросян. Основной вид деятнльности - строительство автомобильных дорог и автомагистралей.