Определены четыре подрядчика на уборку дорог в Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Три ООО и муниципальное предприятие "Коммунальное хозяйство" получили право на уборку дорог в Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода в 2018 году. Итоги аукционов опубликованы на сайте госзакупок.

15 декабря 2017 года прошли 16 конкурсов на право уборки дорог в Нижнем Новгороде в 2018 году. Территории Советского и Канавинского районов были разделены на два лота. На каждый из четырех аукционов было подано только по одной заявке.

Право на уборку в Канавинском районе получили МП "Коммунальное хозяйство" (по цене, не превышающей начальную цену контракта – 106,3 млн рублей) и ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" (178,5 млн рублей), в Советском – ООО "Стройдор" (71,8 млн рублей) и ООО "Управляющая Компания "Монолит" (154,3 млн рублей).

Напомним, что общая сумма 16 контрактов составляет более 1,9 млрд рублей. Руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог. Остальная часть средств выделяется из городского бюджета.

СПРАВКА:

ООО "Стройдор" зарегистрировано в 2015 году. Уставный капитал – 600 тысяч рублей. Учредители – Юрий Вятлев, Татьяна Валяева и Роман Сухов, последний также является директором организации. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, среди дополнительных – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

ООО "Управляющая Компания "Монолит" создано в 2011 году. Уставный капитал – 12 тысяч рублей. Учредитель и директор организации – Ольга Буслаева. Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, среди дополнительных - "деятельность по чистке и уборке".

МП "Коммунальное хозяйство" зарегистрировано в 2002 году. Уставный фонд – 100 тысяч рублей. Учредитель – администрация Нижнего Новгорода, директор – Владимир Грязнов. Основной вид деятельности – "деятельность по чистке и уборке".

ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" создано в 2013 году в г.Заволжье. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель – ООО "Борская дорожная передвижная механизированная колонна", директор – Максим Чугунов. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.