Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2017 19:20  [29] "Цену, по которой продается товар, определяет потребитель", - Михаил Теодорович
19 декабря 2017 19:12  [33] "Кстово-Автодор" займется содержанием дорог Ленинского района Нижнего Новгорода в 2018 году
19 декабря 2017 18:57  [38] Школа №109 в Канавинском районе Нижнего Новгорода получила имя Героя России Дмитрия Жидкова
19 декабря 2017 18:51  [59] Три ИП и три ООО получили право на уборку Нижегородского района Нижнего Новгорода в 2018 году
19 декабря 2017 18:45  [52] "Градпланы, которые выдаются городом, несут в себе достаточное количество противоречий", - Алексей Каменюк
19 декабря 2017 18:23  [90] Экс-глава поселка в Лукояновском районе Нижегородской области приговорен к девяти годам за взятку
19 декабря 2017 18:20  [136] "Нижегородская агломерация должна стать системой с единой транспортной и производственной инфраструктурой", - Александр Худин
19 декабря 2017 17:55  [89] Администрация Нижнего Новгорода на аукционе выбрала 33 площадки для организации елочных базаров
19 декабря 2017 17:41  [93] "Нижегородский водоканал" ожидает экономию до 3 млн рублей в год после открытия собственной вирусологической лаборатории
19 декабря 2017 17:33  [96] Более чем на треть подорожали груши и апельсины в Нижегородской области с начала 2017 года по середину декабря
Общество

Определены четыре подрядчика на уборку дорог в Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода в 2018 году

18 декабря 2017 15:16  [313] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Три ООО и муниципальное предприятие "Коммунальное хозяйство" получили право на уборку дорог в Советском и Канавинском районах Нижнего Новгорода в 2018 году. Итоги аукционов опубликованы на сайте госзакупок.

15 декабря 2017 года прошли 16 конкурсов на право уборки дорог в Нижнем Новгороде в 2018 году. Территории Советского и Канавинского районов были разделены на два лота. На каждый из четырех аукционов было подано только по одной заявке.

Право на уборку в Канавинском районе получили МП "Коммунальное хозяйство" (по цене, не превышающей начальную цену контракта – 106,3 млн рублей) и ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" (178,5 млн рублей), в Советском – ООО "Стройдор" (71,8 млн рублей) и ООО "Управляющая Компания "Монолит" (154,3 млн рублей).

Напомним, что общая сумма 16 контрактов составляет более 1,9 млрд рублей. Руководство Нижнего Новгорода договорилось с облправительством о выделении 1 млрд рублей на содержание дорог. Остальная часть средств выделяется из городского бюджета.

СПРАВКА:
ООО "Стройдор" зарегистрировано в 2015 году. Уставный капитал – 600 тысяч рублей. Учредители – Юрий Вятлев, Татьяна Валяева и Роман Сухов, последний также является директором организации. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий, среди дополнительных – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

ООО "Управляющая Компания "Монолит" создано в 2011 году. Уставный капитал – 12 тысяч рублей. Учредитель и директор организации – Ольга Буслаева. Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, среди дополнительных - "деятельность по чистке и уборке".

МП "Коммунальное хозяйство" зарегистрировано в 2002 году. Уставный фонд – 100 тысяч рублей. Учредитель – администрация Нижнего Новгорода, директор – Владимир Грязнов. Основной вид деятельности – "деятельность по чистке и уборке".

ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" создано в 2013 году в г.Заволжье. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель – ООО "Борская дорожная передвижная механизированная колонна", директор – Максим Чугунов. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph