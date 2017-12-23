Нижегородский инвестсовет одобрил предоставление льгот почти на 110 млн рублей компании "Юнилин" Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил предоставление льгот ООО "Юнилин" (Дзержинск). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета, 22 декабря 2017 года.



Согласно информации, компания занимается производством ламинированных напольных покрытий и в настоящее время расширяет складской комплекс. Напомним, завершить расширение планируется во II квартале 2018 года.



Инвестсовет согласился с тем, что проект нужно признать приоритетным. Этот статус предполагает предоставление льгот. "Юнилин", в частности, получит льготу по налогу на прибыль в размере 22,1 млн рублей и льготу по налогу на имущество в размере 86,8 млн рублей.



Бюджетная эффективность проекта для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 151,6 млн рублей. Ежегодно по окончании предоставления льгот в бюджет области будет поступать 116,8 млн рублей налогов.



Напомним, завод в Дзержинске бельгийская компания "Юнилин" ввела в эксплуатацию 7 июня 2012 года. Инвестиции в строительство завода составили 50 млн евро.