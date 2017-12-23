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Бизнес

Нижегородское УФНС зарегистрировало Андрея Горшкова гендиректором ОАО "РУМО"

22 декабря 2017 17:59  [620] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородское управление ФНС России зарегистрировало Андрея Горшкова как гендиректора ОАО "РУМО". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил Андрей Горшков 22 декабря 2017 года.

По его словам, уведомлен об этом он не был, а соответствующую информацию обнаружил в едином государственном реестре юридических лиц. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, сведения были внесены в реестр еще 1 декабря.

При этом судебное разбирательство, связанное с требованием Горшкова внести его фамилию в реестр, до сих пор не завершено. Очередное заседание было назначено на 22 декабря, однако в нем объявлен перерыв до 28 декабря.

Напомним, в августе сообщалось, что избранный советом директоров новый руководитель ОАО "РУМО" Андрей Горшков обратился в суд в связи с отказом УФНС внести изменения в ЕГРЮЛ. До последнего времени, согласно реестру, гендиректором по-прежнему являлся Вячеслав Голанов, фактически покинувший компанию в начале этого года.

Напомним также, что ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ, Ленинградская область) выкупает производственные мощности и конструкторскую документацию ОАО "РУМО".

По данным на 15 декабря 2017 года задолженность по зарплате сотрудникам "РУМО" составляет около 30 млн рублей. Проводится доследственная проверка.

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Теги:
РУМО УФНС
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