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Общество

Суд продлил арест экс-начальнику тыла нижегородского ГУ МВД до конца марта 2018 года

27 декабря 2017 11:53  [205] Общество
ГУ МВД РФ по Нижегородской области

ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Суд продлил экс-начальнику тыла нижегородского ГУ МВД Ихтияру Уразалину срок содержания под стражей по 29 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте облсуда.

Согласно информации, срок действия избранной в отношении обвиняемого меры пресечения истекает 29 декабря 2017 года, однако закончить расследование к этому времени не представляется возможным, поскольку необходимо выполнить значительное количество следственных и процессуальных действий.

Также необходимо получить заключения дактилоскопических судебных экспертиз по установлению лиц, оставивших следы рук на муляже денежных средств, получить заключения назначенной фоноскопической судебной экспертизы аудиозаписей. Учитывая большое количество файлов, в которых размещены аудиозаписи, и их продолжительность, производство экспертизы может занять длительный срок.

В судебном заседании следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали в полном объеме. Обвиняемый и его защитник просили в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей отказать.

Как сообщалось ранее, 26 декабря суд также продлил на три месяца арест бывшему замначальника ГСУ при ГУ МВД Нижегородской области, подозреваемому в преступлении, предусмотренным ч.5 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Напомним, что экс-начальник тыла Ихтияр Уразалин был задержан 22 сентября 2017 года, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство следователей о его аресте. Изначально он обвинялся в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), однако в ноябре статья была переквалифицирована на 291. В октябре этого же года суд арестовал имущество семьи Уразалина на сумму боле 54 млн рублей.

В декабре его адвокат пытался обжаловать предъявленное обвинение, судебные слушания по этому иску продолжаются.

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Теги:
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