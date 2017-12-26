Суд продлил арест экс-начальнику тыла нижегородского ГУ МВД до конца марта 2018 года Общество

ГУ МВД РФ по Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Суд продлил экс-начальнику тыла нижегородского ГУ МВД Ихтияру Уразалину срок содержания под стражей по 29 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте облсуда.



Согласно информации, срок действия избранной в отношении обвиняемого меры пресечения истекает 29 декабря 2017 года, однако закончить расследование к этому времени не представляется возможным, поскольку необходимо выполнить значительное количество следственных и процессуальных действий.



Также необходимо получить заключения дактилоскопических судебных экспертиз по установлению лиц, оставивших следы рук на муляже денежных средств, получить заключения назначенной фоноскопической судебной экспертизы аудиозаписей. Учитывая большое количество файлов, в которых размещены аудиозаписи, и их продолжительность, производство экспертизы может занять длительный срок.



В судебном заседании следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали в полном объеме. Обвиняемый и его защитник просили в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей отказать.

Как сообщалось ранее, 26 декабря суд также продлил на три месяца арест бывшему замначальника ГСУ при ГУ МВД Нижегородской области, подозреваемому в преступлении, предусмотренным ч.5 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).



Напомним, что экс-начальник тыла Ихтияр Уразалин был задержан 22 сентября 2017 года, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство следователей о его аресте. Изначально он обвинялся в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), однако в ноябре статья была переквалифицирована на 291. В октябре этого же года суд арестовал имущество семьи Уразалина на сумму боле 54 млн рублей.



В декабре его адвокат пытался обжаловать предъявленное обвинение, судебные слушания по этому иску продолжаются.