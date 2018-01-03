Депутаты Заксобрания, Госдумы и глава администрации Шахуньи претендуют на пост главы Нижнего Новгорода Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Три кандидата, по предварительным данным, подали документы на конкурс по избранию главы Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в конкурсной комиссии 9 января 2018 года.

9 января в 17:00 завершился срок подачи документов на участие в конкурсе по избранию мэра. Выдвижение участников конкурса, который назначен на 12 января 2018 года, вправе были осуществлять губернатор, фракции в городской Думе, депутаты численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выдвинул участником конкурса депутата Госдумы РФ Владимира Панова. О таком своем намерении он заявлял еще в октябре 2017 года.

Фракция ЛДПР выдвинула председателя комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии Владислава Атмахова, группа депутатов - главу администрации Шахуньи Романа Кошелева.

"Заседание, на котором будет избран председатель конкурсной комиссии по избранию мэра, назначено на 10 января 2018 года", - добавили в комиссии.

Напомним, что от Гордумы в конкурсную комиссию по избранию мэра вошли Елизавета Солонченко, Елена Аржанова, Владимир Тарасов ("Единая Россия"), Александр Разумовский ("Справедливая Россия"), Николай Сатаев (КПРФ), от главы региона - директор государственно-правового департамента области Леонид Литвиненко, его заместитель Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова и заместители министра внутренней политики Маргарита Красилевская и Алексей Симонов.