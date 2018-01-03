Глава Нижегородской области определился со своей половиной комиссии по избранию главы администрации Кстовского района Политика

Администрация Кстовского района Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин определился со своей половиной конкурсной комиссии по избранию главы администрации Кстовского района. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве внутренней политики Нижегородской области 11 января 2018 года.

Согласно предоставленной информации, в конкурсную комиссию от главы региона вошли замдиректора государственно-правового департамента области Наталья Перкалёва, начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы Светлана Капралова, начальник управления политического анализа министерства внутренней политики Николай Костюкович и начальник территориального отдела "Центр" министерства внутренней политики Елена Проскурина.

Как рассказали НИА "Нижний Новгород" в администрации Кстовского района, от Думы г.Кстово в комиссию вошли глава города Михаил Гоголев и депутат Федор Зимин, от Земского собрания - глава района Алексей Кузнецов и депутат Иван Зверев.

Напомним, конкурс назначен на 31 января 2018 года.

Напомним также, что 14 ноября 2017 года Земское собрание согласовало отставку Кирилла Культина с должности главы администрации. С 6 сентября 2017 года он находится под арестом по подозрению в получении взятки. Сам Культин свою вину не признаёт и считает это провокацией. Его адвокаты пытались обжаловать арест, но безуспешно. Арест Культину продлен до 5 февраля.