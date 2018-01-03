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Общество

Нижегородский мининвест вторично выставил на торги борский понтонный мост

12 января 2018 15:31  [136] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области вторично выставило на торги борский понтонный мост. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно информации, аукцион, назначенный на 28 декабря 2017 года, не состоялся по причине отсутствия заявок. Новые торги пройдут 12 февраля 2018 года. Начальная цена не изменится и составит 40,6 млн рублей. Наплавной автодорожный мост, состоящий из семи 63-метровых секций 1971-1973 годов постройки, находится в затоне им. Карла Маркса Борского г.о.

Напомним, вопрос продажи этого объекта обсуждался в Заксобрании Нижегородской области летом 2017 года. Тогда отмечалось, что мост планируется к приватизации в связи с запуском дублера Борского моста. Профильный комитет одобрил продажу, однако у членов других комитетов возникли сомнения в необходимости продажи моста, и вопрос был отложен.

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