Администрация объяснила протечкой "ливневки" задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде Общество

Администрация объяснила протечкой ливневки задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Администрация объяснила протечкой "ливневки" задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде. Соответствующее объяснение в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" дали в администрации Канавинского района.

Срок выполнения ремонта перехода на пл.Революции, согласно контракту – до 30 ноября 2017 года. В конце ноября в администрации города сообщали, что подрядчик задерживает сдачу отремонтированного подземного перехода, и работы будут завершены в середине декабря. 27 декабря в администрации Канавинского района, в свою очередь, заявили, что 31 декабря - срок окончания работ согласно контракту и "говорить о нарушении сроков нет оснований".

В январе 2018 года срыв сроков в администрации Канавинского района НИА "Нижний Новгород" объяснили тем, что с началом строительных работ по устройству инженерных сетей вокзального комплекса после вскрытия асфальта над стволом тоннеля на участке, примыкающем к вокзалу, выявлена протечка ливневых вод.

"В настоящий момент в тоннеле производятся работы по просушке потолка для приведения его в надлежащий вид - оштукатуривание, шпатлевание, окраска. Также в процессе работ по подключению освещения тоннеля было выявлено повреждение вводного электрокабеля. До устранения повреждения освещение части подземного перехода находится в обесточенном состоянии", - отметили в районной администрации.

Ориентировочные сроки просушки потолка и устранения повреждения питающего кабеля - до 31 января 2018 года.

Напомним, что ООО "Престиж" оказалось единственным участником, допущенным до участия в аукционе на право проведения работ на объекте.