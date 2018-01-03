Последние новости рубрики Общество
13 января 2018 16:38  [769] Администрация объяснила протечкой "ливневки" задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде
12 января 2018 18:38  [1599] Концентрация аммиака в воздухе была незначительно превышена в Дзержинске Нижегородской области 12 января
12 января 2018 18:21  [189] Число погибших в ЧП людей сократилось в Нижегородской области в 2017 году на 13%
12 января 2018 17:57  [1268] Пропавшая 8 января в Заволжье Нижегородской области Юлия Овчинникова найдена живой
12 января 2018 17:52  [257] Минспорта РФ рассмотрит возможность софинансирования реконструкции нижегородского стадиона "Водник" до 2020 года
12 января 2018 17:42  [502] Пожарно-спасательный гарнизон ГУ МЧС РФ Нижегородской на 100% укомплектован необходимой техникой
12 января 2018 17:23  [430] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 25 декабря в Арзамасском районе Нижегородской области 41-летнего Алексея Бубнова
12 января 2018 17:06  [244] Более 700 нижегородцев призваны на военную службу во время осеннего призыва 2017 года
12 января 2018 16:48  [1441] Администрация Нижнего Новгорода определила семь мест для проведения крещенских купаний
12 января 2018 16:34  [2067] Нижегородская администрация планирует отменить 12 частных автобусных маршрутов в 2018 году
Общество

Администрация объяснила протечкой "ливневки" задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде

13 января 2018 16:38  [769] Общество
Администрация объяснила протечкой ливневки задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде

Администрация объяснила протечкой ливневки задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Администрация объяснила протечкой "ливневки" задержку окончания ремонта подземного перехода около вокзала в Нижнем Новгороде. Соответствующее объяснение в ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" дали в администрации Канавинского района.

Срок выполнения ремонта перехода на пл.Революции, согласно контракту – до 30 ноября 2017 года. В конце ноября в администрации города сообщали, что подрядчик задерживает сдачу отремонтированного подземного перехода, и работы будут завершены в середине декабря. 27 декабря в администрации Канавинского района, в свою очередь, заявили, что 31 декабря - срок окончания работ согласно контракту и "говорить о нарушении сроков нет оснований".

В январе 2018 года срыв сроков в администрации Канавинского района НИА "Нижний Новгород" объяснили тем, что с началом строительных работ по устройству инженерных сетей вокзального комплекса после вскрытия асфальта над стволом тоннеля на участке, примыкающем к вокзалу, выявлена протечка ливневых вод.

"В настоящий момент в тоннеле производятся работы по просушке потолка для приведения его в надлежащий вид - оштукатуривание, шпатлевание, окраска. Также в процессе работ по подключению освещения тоннеля было выявлено повреждение вводного электрокабеля. До устранения повреждения освещение части подземного перехода находится в обесточенном состоянии", - отметили в районной администрации.

Ориентировочные сроки просушки потолка и устранения повреждения питающего кабеля - до 31 января 2018 года.

Напомним, что ООО "Престиж" оказалось единственным участником, допущенным до участия в аукционе на право проведения работ на объекте.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph