Валерий Чижов стал новым тренером вратарей нижегородского ФК "Олимпиец" Спорт

Валерий Чихов Фото: ФК "Олимпиец"

Валерий Чижов стал новым тренером вратарей нижегородского ФК "Олимпиец"

Валерий Чижов стал новым тренером вратарей нижегородского футбольного клуба (ФК) "Олимпиец". Об этом сообщается на сайте клуба 15 января 2018 года.

Согласно информации, Чижов сменил перешедшего в ФК "Ростов" Александра Гутеева.

По словам Чижова, после ухода из тульского "Арсенала" он взял небольшую паузу в работе и сейчас принял предложение о работе в "Олимпийце".

СПРАВКА:

Валерий Чижов родился 14 апреля 1975 года. Вратарь. Воспитанник московского клуба "Смена". Двукратный чемпион России в составе столичного "Спартака". Выступал также за "Нефтехимик" (Нижнекамск), "Сатурн" (Раменское), "Рубин" (Казань), "Сибирь" (Новосибирск), "Витязь" (Подольск), "Динамо" (Брянск) и "Авангард" (Курск). Был включен в список "33 лучших" игроков страны по итогам сезона-2002. Провел один матч в составе национальной сборной России в 2003 году. Работал тренером вратарей в подмосковном "Сатурне", академии столичного "Локомотива" и в тульском "Арсенале".