Тренер вратарей нижегородского ФК "Олимпиец" Александр Гутеев покинул клуб по обоюдному согласию

Александр Гутеев
Фото: ФК "Олимпиец"
Тренер вратарей нижегородского футбольного клуба (ФК) "Олимпиец" Александр Гутеев покинул клуб по обоюдному согласию. Об этом на сайте клуба сообщается 9 января 2018 года.
Согласно информации, Гутеев работал в нижегородских клубах с 2009 года, а в декабре 2017 года получил приглашение из ФК "Ростов", который недавно возглавил Валерий Карпин.
"В этой команде Гутеев будет работать со своими воспитанниками – Ильей Абаевым и Сергеем Песьяковым", - говорится в сообщении.
Напомним, в конце октября 2017 года ФК "Олимпиец" выбыл из игр на Кубок России проиграв ярославскому "Шиннику" со счетом 4:0 в матче 25 октября 2017 года.
Сейчас ФК "Олимпиец" находится на 12 месте из 20 в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Первую игру в 2018 году в рамках ФНЛ клуб проведет на выезде с "Тюменью" 4 марта.
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