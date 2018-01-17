"Т Плюс" подписала соглашение о передаче ей в концессию объектов теплоснабжения в Дзержинске Нижегородской области Бизнес

Компания "Т Плюс" подписала соглашение о передаче ей в концессию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Дзержинске Нижегородской области. Об этом пресс-служба компании сообщила 17 января 2018 года.

Согласно информации, соглашение о 30-летней концессии подписали в Москве в рамках Гайдаровского форума председатель правления Группы "Т Плюс" Денис Паслер, и.о. главы Нижегородской области Глеб Никитин и глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Переход от аренды к концессии позволит энергетикам активно инвестировать в реконструкцию и модернизацию теплосетевого имущества. За период действия соглашения "Т Плюс" вложит в муниципальные тепловые сети Дзержинска 4,7 млрд рублей. Кроме того, компания инвестирует в реконструкцию и модернизацию находящейся в ее собственности магистральной тепловой сети 3,9 млрд рублей. В общей сложности за время действия концессионного соглашения Группа "Т Плюс" инвестирует в реконструкцию и модернизацию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Дзержинске 8,6 млрд рублей.

Согласно достигнутым договоренностям, в концессию передаются квартальные и распределительные сети отопления и ГВС, находящиеся в муниципальной собственности города Дзержинска. Их длина составляет 226 км в однотрубном исчислении. Помимо этого, "Т Плюс" является владельцем магистральных тепловых сетей города, их протяженность – 59 км. Крупнейшим источником теплоснабжения города является Дзержинская ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс", обеспечивающая почти две трети объема теплопотребления.

Для обслуживания тепловых сетей в структуре Нижегородского филиала "Т Плюс" образована производственная площадка "Дзержинские тепловые сети", в которую переведен ремонтный персонал АО "Нижегородские коммунальные системы".

Никитин подчеркнул, что для развития объектов ЖКХ чрезвычайно важно иметь надежного партнера. "Компания "Т Плюс" - одна из крупнейших компаний в мировом масштабе по эксплуатации тепловых сетей. Любые проблемы, связанные с ремонтом, модернизацией, развитием тепловых сетей Дзержинска теперь находятся в их зоне ответственности. В соответствии с инвестиционной программой, которую утвердили региональные минЖКХ и ТЭК, компания обязалась обеспечить инвестиции в размере не менее 8,5 млрд рублей в развитие теплосетей города Дзержинска, в первую очередь, восстанавливая изношенные сети. В настоящее время больше двух третей всего теплового хозяйства Дзержинска старше 20 лет, а половина от этих двух третей – старше 30 лет, поэтому требуется постоянная модернизация. Я уверен, что подписание соглашения приведет к интенсивному развитию теплового хозяйства Дзержинска, повысит его надежность и качество услуг для жителей города", - сказал врио губернатора.

Представленная "Т Плюс" инвестиционная программа предусматривает замену 37,2 км квартальных и распределительных сетей отопления и ГВС, а также 8,7 км трубопроводов магистральных тепловых сетей в первые пять лет действия концессии. В 2018 году планируется внедрить современную систему технологического учета на тепловых сетях, что позволит повысить оперативность управления температурными и гидравлическими режимами в сети, формировать ремонтную программу на основании фактического состояния тепловых сетей по результатам онлайн-мониторинга.

"Осуществляя комплексное управление инфраструктурой такого крупного теплового узла, как Дзержинск, мы можем позволить себе по-настоящему серьезную модернизацию всей цепочки – от ТЭЦ до кварталов. Потребители, безусловно, со временем почувствуют разницу, - отметил Паслер. – С другой стороны, концессия защищает и наши интересы – принимая обязательства по реконструкции изношенных теплосетей города, мы намерены эксплуатировать их как эффективный бизнес. Мы постоянно ищем возможности для развития присутствия в целевых тепловых узлах – концессия является оптимальным инструментом для этого".

Также в 2018 году планируется провести автоматизацию и модернизацию восьми центральных тепловых пунктов (остальные 28 ЦТП были автоматизированы в 2010-2012 годах в рамках инвестиционного проекта АО "Нижегородские коммунальные системы" Нижегородского филиала "Т Плюс"). В течение пяти лет (2018-2022 годы) в соответствии с инвестпрограммой будет проведено техническое перевооружение шести павильонов магистральных тепловых сетей.