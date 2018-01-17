Глеб Никитин заявил о создании в Нижегородской области футбольной команды детей с синдромом Дауна Спорт

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил о создании в регионе футбольной команды детей с синдромом Дауна.

Как сообщило РИА Новости 17 января 2018 года, об этом Никитин сообщил во время Гайдаровского форума в Москве.

По его словам, целью создания такой команды является социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Не только на Чемпионате мира, но и на ближайших Олимпийских играх мы можем привлечь внимание и мировой, и российской общественности к этой теме. Всю инфраструктуру, которую мы создали для подготовки детей в целом, в частности в Центре спортивной подготовки в Нижнем Новгороде, мы будем использовать для формирования одной или нескольких футбольных команд детей с синдромом Дауна. Мы выясним, каким способом мы можем оказать поддержку в этом направлении", — цитирует РИА Новости слова врио губернатора.

В сообщении говорится, что разработка методик по привлечению детей с синдромом Дауна к игре в футбол проводится в рамках подготовки к проведению в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В Нижнем Новгороде в рамках Чемпионата пройдут игры сборных Швеции, Южной Кореи, Аргентины, Хорватии, Англии, Панамы, Швейцарии и Коста-Рики.