Сергей Наумов покинул пост министра образования Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

И.о. министра образования Нижегородской области Сергей Наумов покинул свой пост. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили два источника в региональном правительстве 18 января 2018 года.



Имя его преемника на данный момент не уточняется.



Напомним, что 10 января 2018 года Глеб Никитин назначил на должность управляющего делами Андрея Бетина (вместо Виктора Потапова), а также на должность и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Сергея Баринова (вместо Екатерины Пивоваровой). И.о. министра информационных технологий и связи назначен Сергей Ефимов, который сменил на этом посту Сергея Кучина. Также врио губернатора подписал распоряжение о назначении и.о. министра здравоохранения Антона Шаклунова (вместо Ирины Переслегиной).



Позднее, 15 января, Никитин утвердил новую структуру областного правительства.

СПРАВКА:

Наумов Сергей Васильевич родился 2 ноября 1959 года в г. Выксе Горьковской области в семье служащего. После окончания школы до 1985 года трудился на Выксунском металлургическом заводе. С 1985 по 1990 годы учился в государственном педагогическом институте им. М. Горького по специальности "история". В декабре 1987 года избран Первым секретарем ГК ВЛКСМ, в 1990 году — заместителем главы администрации Выксунского района. В этом же году избран народным депутатом Верховного Совета РФ.

В 1999 году назначен директором департамента образования и науки администрации Нижегородской области, в 2001 году утвержден министром образования и науки, в 2005 году со сменой структуры региональной власти стал директором департамента образования Нижегородской области, в 2007 году — министром образования Нижегородской области.

В 1998 году закончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В 2001 году присвоена степень кандидата философских наук. В 2009 году присвоена степень доктора педагогических наук, профессора. Женат, двое детей.