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Политика

Нижегородский министр инвестиций Екатерина Пивоварова и руководитель управделами Виктор Потапов покинули свои посты

10 января 2018 11:19  [946] Политика
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал заявления об уходе Екатерины Пивоваровой и Виктора Потапова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в Нижегородском кремле 10 января 2018 года.

Согласно информации, министр инвестиций и руководитель управления делами покинули свои посты по собственному желанию. На их места уже назначены новые руководители, информацию о них в облправительстве обещали дать позднее.

Как сообщалось ранее, Глеб Никитин намерен утвердить новую структуру нижегородского правительства в 2018 году.

Напомним, Никитин был назначен врио губернатора 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. За три с половиной месяца в региональном кабмине произошло три изменения. Ушел руководитель пресс-службы Роман Скудняков, министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода (после отставки сити-менеджера Сергея Белова и его зама Сергея Миронова), а его место занял Вадим Власов.

Еще одно кадровое решение состоялось в начале декабря. Игорь Зотов возглавил представительство правительства Нижегородской области при правительстве РФ.

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