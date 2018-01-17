Сергей Шевченко приступит к обязанностям замгубернатора Нижегородской области с 19 января Политика

Сергей Шевченко Фото: Сеченовский университет

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Сергей Шевченко приступит к обязанностям замгубернатора Нижегородской области с 19 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства 18 января 2018 года.

Сегодня два источника в областном правительстве сообщили НИА "Нижний Новгород", что проректор МГМУ им.Сеченова Сергей Шевченко будет назначен и.о. заместителя губернатора по блоку соцполитики, в который входят министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики. Ранее эти министерства курировались замгубернатора Дмитрием Сватковским, который, по словам одного из источников, будет курировать "блок к Чемпионату мира": министерство культуры, министерство спорта, департамент развития туризма и народных художественных промыслов.

В пресс-службе областного правительства информацию о назначении Шевченко подтвердили. "Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ, согласно которому и.о. заместителя губернатора по социальной политике назначен Сергей Шевченко. К своим обязанностям он приступит 19 января 2018 года", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что 16 января 2018 года была обнародована новая структура правительства Нижегородской области. Глеб Никитин увеличил число своих заместителей до восьми.

СПРАВКА:

Сергей Борисович Шевченко родился в 1962 году. В 1985 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова по специальности "Лечебное дело". Затем служил врачом спецполиклиники Тихоокеанского ВМФ. С 2002 по 2008 года занимал руководящие должности в Минздраве и Росздраве России, в том числе, в должности статс-секретаря – заместителя Министра здравоохранения РФ.

В 2009 году получил высшее образование по специальности "государственное и муниципальное управление" в Северо-Западной Академии государственной службы. С 2011-го по 2014 год. был заместителем, а затем, возглавил главное медицинское управление Управления делами Президента РФ. В 2015 году был назначен на должность проректора по научной деятельности Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Доктор медицинских наук по специальностям "Травматология и ортопедия", "Патологическая физиология", профессор, полковник военно-медицинской службы, действительный государственный советник Российской Федерации второго класса.