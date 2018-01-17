Проректор МГМУ им.Сеченова Сергей Шевченко будет назначен и.о. замгубернатора Нижегородской области по соцполитике, - источник Политика

Сергей Шевченко Фото: сайт Сеченовского университета

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Проректора Первого МГМУ им.Сеченова Сергея Шевченко планируется назначить и.о. замгубернатора Нижегородской области по соцполитике. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили два источника в нижегородском правительстве 18 января 2018 года.



Согласно предоставленной информации, Сергей Шевченко займет пост и.о. заместителя губернатора, курирующего соцблок: министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики. Напомним, ранее эти министерства входили в блок замгубернатора Дмитрия Сватковского, который, по словам одного из источников, будет курировать "блок к Чемпионату мира": министерство культуры, министерство спорта, департамент развития туризма и народных художественных промыслов.



НИА "Нижний Новгород" направило запрос для официального подтверждения данной информации в правительство Нижегородской области.



Напомним, что 16 января 2018 года была обнародована новая структура правительства Нижегородской области. Глеб Никитин увеличил число своих заместителей до восьми.



СПРАВКА:

Сергей Борисович Шевченко родился в 1962 году. В 1985 году окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова по специальности "Лечебное дело". Затем служил врачом спецполиклиники Тихоокеанского ВМФ. С 2002 по 2008 года занимал руководящие должности в Минздраве и Росздраве России, в том числе, в должности статс-секретаря – заместителя Министра здравоохранения РФ.



В 2009 году получил высшее образование по специальности "государственное и муниципальное управление" в Северо-Западной Академии государственной службы. С 2011-го по 2014 год. был заместителем, а затем, возглавил главное медицинское управление Управления делами Президента РФ. В 2015 году был назначен на должность проректора по научной деятельности Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.



Доктор медицинских наук по специальностям "Травматология и ортопедия", "Патологическая физиология", профессор, полковник военно-медицинской службы, действительный государственный советник Российской Федерации второго класса.