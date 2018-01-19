Заксобрание Нижегородской области приняло закон об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога Экономика

Заксобрание Нижегородской области приняло закон об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области приняло закон об освобождении инфраструктурных объектов высокоскоростной магистрали (ВСМ) от налога на имущество. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 25 января 2018 года.

Депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон "О налоге на имущество организаций". Инициатива была разработана и представлена в правительство региона ОАО "РЖД". Закон будет распространяться на объекты, которые будут построены в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2024 года.

Напомним, под инфраструктурой высокоскоростного железнодорожного транспорта предлагается определить технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, здания, сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающие движение поездов со скоростью более 200 км в час. Льгота будет предоставляться в отношении объектов, созданных после 1 января 2018 года.

Напомним также, что ГЖД надеется на начало строительства ВСМ Москва – Нижний Новгород в 2018 году.

Проектирование ВСМ на участке от Москвы до Нижнего Новгорода ранее планировалось завершить в январе 2016 года. Однако оно завершилось лишь в 2017 году. Победителем аукциона на выполнение всего проекта ВСМ в апреле 2015 года признан консорциум ОАО "Мосгипротранс", ОАО "Нижегородметропроект" и CREEC (Китай). Цена договора на выполнение работ составит 20 млрд рублей.

В начале реализации проекта предполагалось, что ВСМ до Казани будет построена к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но уже в 2014 году в РЖД завили, что к ЧМ удастся довести высокоскоростную магистраль только до Нижнего Новгорода, однако потом и эти планы были сорваны.

По предварительному проекту, в Нижнем Новгороде разместят два вокзала ВСМ: в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах. Доехать от Нижнего Новгорода до столицы можно будет за полтора часа.