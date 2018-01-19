Карантин по бешенству установлен в Воротынском районе Нижегородской области Общество

Карантин по бешенству установлен в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл 25 января 2018 года.

Согласно информации, вирус бешенства был обнаружен у лисы, на территории личного подсобного хозяйства в с. Покров-Майдан.



В состав угрожаемой зоны также вошли д. Крутцы, д. Покровка, п. Красные языки и с. Ахпаевка. Карантинные ограничения установлены до 19 марта 2018 года.

Сейчас карантины по бешенству действуют на территории Первомайского г.о., в Починковском, Пильнинском и Вачском районах и в Семеновском г.о.

СПРАВКА:

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.