Последние новости рубрики Бизнес
29 января 2018 13:39  [5] Альфа-Банк реализовал удаленное открытие брокерского счета через систему "Альфа-Клик"
29 января 2018 12:59  [95] Британский инвестфонд Raven Russia планирует приобрести логистический комплекс в Кстовском районе Нижегородской области
29 января 2018 12:42  [86] "Государство должно помогать предприятиям ОПК в освоении новых рынков", - Олег Лавричев
29 января 2018 10:21  [243] Гендиректор нижегородской организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от налогов на сумму более 37 млн рублей
26 января 2018 17:34  [1776] Альфа-Банк предложил приветственный овердрафт для клиентов Промсвязьбанка, Бинбанка и банков группы "Открытие"
26 января 2018 14:22  [1745] Нижегородские студенты получили в подарок книги из "Библиотеки Сбербанка"
26 января 2018 13:59  [281] Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск Еврооблигаций по "Базелю-III" номиналом $500 млн
26 января 2018 13:51  [258] АПЗ в Нижегородской области начал поставки систем учета алкоголя в Белоруссию
26 января 2018 13:12  [333] Альфа-Банк выкупил долю в финтехкомпании Pay-Me
26 января 2018 12:33  [328] ТТК организовала сеть связи для Нижегородской государственной медицинской академии
Бизнес

Гендиректор нижегородской организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от налогов на сумму более 37 млн рублей

29 января 2018 10:21  [243] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гендиректор ЗАО "ЭнергоПромРесурс" (Нижний Новгород) предстанет перед судом по обвинению в уклонении от налогов на сумму более 37 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственное управление СК РФ по Нижегородской области 29 января 2018 года.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы 44-летний генеральный директор организации создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения. "К организации были применены вычеты по налогу на добавленную стоимость и налога на прибыль", - отмечается в информации СУ СК.

Всего за указанный период обвиняемый не выплатил в бюджет государства налоги на общую сумму более 37 млн 367 тысяч рублей.

Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками налоговой инспекции и оперативными сотрудниками полиции. В настоящее время уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) направлено в суд.

СПРАВКА:
ЗАО "ЭнергоПромРесурс" зарегистрировано в 2007 году. Основной вид деятельности: ремонт машин и оборудования, а также строительство зданий, производство различных строительно-монтажных работ, грузовые и пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. Генеральный директор – Евгений Левунин.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph