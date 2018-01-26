Гендиректор нижегородской организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от налогов на сумму более 37 млн рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гендиректор ЗАО "ЭнергоПромРесурс" (Нижний Новгород) предстанет перед судом по обвинению в уклонении от налогов на сумму более 37 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственное управление СК РФ по Нижегородской области 29 января 2018 года.

По версии следствия, в период с 2012 по 2014 годы 44-летний генеральный директор организации создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения. "К организации были применены вычеты по налогу на добавленную стоимость и налога на прибыль", - отмечается в информации СУ СК.

Всего за указанный период обвиняемый не выплатил в бюджет государства налоги на общую сумму более 37 млн 367 тысяч рублей.

Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками налоговой инспекции и оперативными сотрудниками полиции. В настоящее время уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) направлено в суд.

СПРАВКА:

ЗАО "ЭнергоПромРесурс" зарегистрировано в 2007 году. Основной вид деятельности: ремонт машин и оборудования, а также строительство зданий, производство различных строительно-монтажных работ, грузовые и пассажирские перевозки железнодорожным транспортом. Генеральный директор – Евгений Левунин.