Объем введенного жилья в Нижегородской области вырос на 2,3% в 2017 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 1,3 млн кв метров жилья введено в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.



Согласно информации, в 2017 году предприятиями и организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и населением области было построено 5 394 жилых дома на 18 472 квартиры общей площадью 1 млн 302,7 тысячи кв м. Это на 2,3% больше, чем в 2016 году.



Площадь введенных в действие жилых домов в городской местности составила 814,5 тысячи кв. м, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В Нижнем Новгороде было введено в действие 453,9 тысячи кв. м жилья, что соответствует уровню 2016 года и составляет 34,8% от общего ввода жилья по области.



Напомним, план по вводу жилья в Нижегородской области на 2017 год составлял 1,3 млн кв. м, на 2016 год – 1,27 млн м (был выполнен на 100,1%).