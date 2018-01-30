Последние новости рубрики Экономика
30 января 2018 18:29  [108] Объем введенного жилья в Нижегородской области вырос на 2,3% в 2017 году
30 января 2018 16:27  [121] Внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился в 1,5 раза по итогам 11 месяцев 2017 года
30 января 2018 15:51  [179] Нижегородское правительство в 2018 году намерено начать переговоры о партнерских отношениях с турецкой провинцией Сакарья
30 января 2018 10:07  [168] Задолженность по заработной плате в Нижегородской области снизилась на 9% за декабрь 2017 года
29 января 2018 14:01  [253] Минфин РФ реструктурировал Нижегородской области 20 млрд рублей бюджетных кредитов
29 января 2018 13:13  [790] Правительство РФ намерено направить 4,5 млрд рублей на строительство ряда объектов в Нижегородской области в 2018-2020 гг
29 января 2018 13:05  [411] ФТС планирует запустить работу электронной таможни в Нижнем Новгороде в октябре 2018 года
27 января 2018 16:45  [1711] Холдинг "Вертолеты России" планирует расширять сотрудничество с нижегородским "Гидромашем"
27 января 2018 12:54  [1927] "Газпром газомоторное топливо" направил в суд иск о взыскании с НПАТ 13 млн рублей
26 января 2018 17:15  [335] Почти на 9% подорожал бензин в Нижнем Новгороде за 2017 год
Экономика

Объем введенного жилья в Нижегородской области вырос на 2,3% в 2017 году

30 января 2018 18:29  [108] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 1,3 млн кв метров жилья введено в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, в 2017 году предприятиями и организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и населением области было построено 5 394 жилых дома на 18 472 квартиры общей площадью 1 млн 302,7 тысячи кв м. Это на 2,3% больше, чем в 2016 году.

Площадь введенных в действие жилых домов в городской местности составила 814,5 тысячи кв. м, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. В Нижнем Новгороде было введено в действие 453,9 тысячи кв. м жилья, что соответствует уровню 2016 года и составляет 34,8% от общего ввода жилья по области.

Напомним, план по вводу жилья в Нижегородской области на 2017 год составлял 1,3 млн кв. м, на 2016 год – 1,27 млн м (был выполнен на 100,1%).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
30 января 2018 17:41Уборка снега в Нижнем Новгороде

Алексей Манянин

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph