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Политика

НРО "Справедливой России" планирует выдвигать кандидата на выборы губернатора Нижегородской области

05 февраля 2018 15:15  [347] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородское региональное отделение партии "Справедливая Россия" планирует выдвигать кандидата на выборы губернатора Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявил заместитель председателя совета НРО партии Евгений Сабашников после пресс-конференции 5 февраля 2018 года.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента информагентства, Евгений Сабашников подчеркнул, что "кандидат от партии обязательно будет". "Единственная проблема – это муниципальный фильтр. Будет он преодолен или нет – вопрос в том числе и к губернатору, потому что он решает по существующей схеме, кто будет у него соперниками", - отметил зампредседателя регионального отделения.

Принять решение о кандидатуре партия, по словам Евгения Сабашникова, планирует после объявления выборов (единый день голосования в 2018 году – 9 сентября, таким образом выборы должны быть назначены в июне - не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. – прим. НИА "Нижний Новгород").

Напомним, в сентябре 2017 года полномочия губернатора Нижегородской области сложил Валерий Шанцев, возглавлявший регион 12 лет. Врио губернатора был назначен замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

Напомним также, что в 2014 году в выборах губернатора Нижегородской области от "Справедливой России" участвовал председатель НРО партии Александр Бочкарев и занял второе место. По данным на 5 февраля 2018 года Бочкарев находится под домашним арестом – до 19 марта. Его задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

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