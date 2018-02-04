НРО "Справедливой России" планирует выдвигать кандидата на выборы губернатора Нижегородской области

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Нижегородское региональное отделение партии "Справедливая Россия" планирует выдвигать кандидата на выборы губернатора Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявил заместитель председателя совета НРО партии Евгений Сабашников после пресс-конференции 5 февраля 2018 года.
Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента информагентства, Евгений Сабашников подчеркнул, что "кандидат от партии обязательно будет". "Единственная проблема – это муниципальный фильтр. Будет он преодолен или нет – вопрос в том числе и к губернатору, потому что он решает по существующей схеме, кто будет у него соперниками", - отметил зампредседателя регионального отделения.
Принять решение о кандидатуре партия, по словам Евгения Сабашникова, планирует после объявления выборов (единый день голосования в 2018 году – 9 сентября, таким образом выборы должны быть назначены в июне - не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. – прим. НИА "Нижний Новгород").
Напомним, в сентябре 2017 года полномочия губернатора Нижегородской области сложил Валерий Шанцев, возглавлявший регион 12 лет. Врио губернатора был назначен замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.
Напомним также, что в 2014 году в выборах губернатора Нижегородской области от "Справедливой России" участвовал председатель НРО партии Александр Бочкарев и занял второе место. По данным на 5 февраля 2018 года Бочкарев находится под домашним арестом – до 19 марта. Его задержали в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).
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