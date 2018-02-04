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Общество

Нижегородское правительство согласилось построить необходимые коммуникации к ЖК "Новинки Smart City" за счет бюджета

06 февраля 2018 14:20  [33] Общество
ЖК Новинки Smart City

ЖК Новинки Smart City

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство согласилось построить необходимые коммуникации к ЖК "Новинки Smart City". Об этом пресс-служба облправительства сообщила 6 февраля 2018 года.

Напомним, ПАО "Орелстрой" выразило готовность рассмотреть реализацию проекта по завершению строительства жилкомплекса в поселке Новинки Богородского района в случае подвода к ЖК инженерных сетей.

Как сообщила сегодня пресс-служба со ссылкой на региональный минстрой, по итогам переговоров с инвестором будет проведена полноценная строительная экспертиза, подготовлен детализированный сметный расчет, а также разработана "дорожная карта" по завершению строительства проекта. "Также принято решение, что строительство внеплощадочных инженерных сетей и объектов социального быта будет осуществляться за счет бюджетных средств", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что по поручению врио губернатора Глеба Никитина региональным министерством социальной политики принято решение об оказании помощи остро нуждающимся дольщикам ЖК "Новинки Smart City". В список вошли граждане, среднедушевой доход которых менее 1,5 величин прожиточного минимума, выплачивающие ипотечные кредиты и несущие затраты по оплате съемного жилья.

Как сообщалось ранее, 1 декабря министрой области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН" (в которые входит ЖК "Новинки Smart City").

Нижегородское правительство планирует в 2018 году выделить 50 млн рублей на проектирование наружных сетей этого ЖК. По предварительной оценке, на проведение коммуникаций в жилом комплексе требуется 560 млн рублей.

23 ноября состоялась пресс-конференция с представителями обманутых дольщиков, на которой облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в ЖК "Новинки Smart City". Конкретные сроки тогда не назывались.

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