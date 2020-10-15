Обнародованы данные по новым заразившимся коронавирусом нижегородцам Общество

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Еще 369 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 27 октября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 376 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 40 005 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 662 (вчера - 5 614).

Коэффициент распространения инфекции составляет 1.08 (вчера - 1.13).

В настоящее время около 2,7 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 3,2 тысячи человек лечится в больницах, 55 человек находятся в обсерваторах.

По информации министерства здравоохранения региона, в нижегородских больницах на утро 27 октября подготовлено 6 182 койки для лечения больных коронавирусом, из которых кислородом обеспечены 2 475 коек, аппаратами ИВЛ - 681.

При этом на 27 октября уже 33 707 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 406 человек, а 11 случаев заболевания завершились летальным исходом.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 1 193 484 человека, а за прошедшую неделю охват тестированием составил в среднем 390,4 теста на 100 тысяч населения.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".