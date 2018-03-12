КамАЗ оборвал провода в центре Нижнего Новгорода 15 марта Происшествия

КамАЗ оборвал провода в центре Нижнего Новгорода 15 марта Фото: ЧП ДТП Нижний Новгород

Грузовик КамАЗ оборвал провода на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде около оперного театра 15 марта 2018 года. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Перекресток Ванеева и Генкиной. КамАЗ "собрал" провода. Все объезжали как могли", - написал один из них.

По сообщениям, самосвал по какой-то причине двигался с поднятым кузовом, что привело к обрыву проводов. Из-за происшествия было затруднено движение транспорта.

Один из пользователей пожаловался на отсутствие проводного интернета после аварии.