Последние новости рубрики Происшествия
15 марта 2018 19:00  [21] Два жителя Дзержинска Нижегородской области приговорены к 17 годам каждый за убийство таксиста
15 марта 2018 18:34  [73] КамАЗ оборвал провода в центре Нижнего Новгорода 15 марта
15 марта 2018 17:59  [88] Мужчина напал с ножом на полицейского на вокзале в Нижнем Новгороде
15 марта 2018 15:55  [816] Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к 12 годам за действия сексуального характера в отношении девочки
15 марта 2018 14:48  [150] Пострадавший от взрыва газа житель Грозного доставлен спецбортом МЧС в нижегородский ожоговый центр
15 марта 2018 12:17  [163] Гострудинспекция в Нижегородской области расследует травмирование работника при валке леса в Починковском районе
15 марта 2018 12:06  [131] Житель Кулебакского г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве отчима
15 марта 2018 11:58  [1164] Водитель Kia погиб при столкновении трёх автомобилей в Городецком районе Нижегородской области 14 марта
15 марта 2018 11:30  [227] Две женщины и младенец пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 марта
15 марта 2018 10:10  [303] Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве из револьвера посетителя хостела в Мулино
Происшествия

КамАЗ оборвал провода в центре Нижнего Новгорода 15 марта

15 марта 2018 18:34  [73] Происшествия
КамАЗ оборвал провода в центре Нижнего Новгорода 15 марта

КамАЗ оборвал провода в центре Нижнего Новгорода 15 марта

Фото: ЧП ДТП Нижний Новгород

Грузовик КамАЗ оборвал провода на ул. Ванеева в Нижнем Новгороде около оперного театра 15 марта 2018 года. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Перекресток Ванеева и Генкиной. КамАЗ "собрал" провода. Все объезжали как могли", - написал один из них.

По сообщениям, самосвал по какой-то причине двигался с поднятым кузовом, что привело к обрыву проводов. Из-за происшествия было затруднено движение транспорта.

Один из пользователей пожаловался на отсутствие проводного интернета после аварии.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph