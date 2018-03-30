Депутаты нижегородской Думы пересмотрят список первоочередных школ для проведения ремонта в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода пересмотрят список первоочередных школ для проведения ремонта в 2018 году. Такое поручение глава города Владимир Панов дал в ходе совещания по вопросу финансирования ремонта образовательных учреждений в Гордуме 4 апреля 2018 года.

Директор департамента образования администрации города Ирина Тарасова в своем докладе сообщила, что в 2018 году в бюджет города заложено 121,9 млн рублей, из них на текущий ремонт школ – 88,5 млн рублей, на капитальный – 13,3 млн рублей, на теплосчетчики – 20 млн рублей.

Тарасова обратила внимание, что потребность в дополнительном финансировании на ремонт школ почти в два раза больше, чем те средства, которые заложены на данный момент в бюджете города. Всего на ремонт необходимо порядка 229 млн рублей, в том числе на ремонт кровель - 84 млн рублей, первоочередные ремонтные работы - 101 млн рублей, на оборудование 26 дополнительных ясельных групп - 24 млн рублей, на ремонт фасадов двух детсадов на ул. Есенина - 12 млн рублей.

Она также рассказала, что по итогам объездов по образовательным учреждениям, 10 школ города требуют проведения капитального ремонта в первую очередь (в Автозаводском районе - школы №№ 145, 127 (второе здание), в Канавинском районе – школы №№ 121,51, в Ленинском - №123, в Московском - №173, в Нижегородском – гимназия №1, в Приокском - №48 (второе здание), в Советском – гимназия №25 им. Пушкина, в Сормовском – школа №116 им. Чкалова). В ремонте кровель нуждаются 127 школ города, сообщила она. Среди них больше всего образовательных учреждений, требующих ремонта крыш, в Ленинском районе (25 школ), в Советском и Сормовском районах (по 16 школ), меньше всего - в Приокском (четыре школы).

"Мы сейчас проходим сложную процедуру, связанную с программой "Безопасные и качественные дороги". Есть вероятность, что будет экономия в размере более 20 млн рублей. Может появиться дополнительный источник, в том числе на ремонт школ", - сказал Панов.

Ряд депутатов были возмущены тем, что узнали о планах по ремонту школ только на этом совещании, а не заранее. Они также попросили Тарасову объяснить, по какому принципу происходило распределение средств по районам. Она ответила, что там, где учится больше школьников, финансирование на ремонт школ выше, учитывается также ветхость зданий.

"Если проанализировать ситуацию по районам, то школы Ленинского района больше нуждаются в ремонте, чем школы Автозаводского района, в связи с тем, что очень много ветхих школ 1936-1938 годов, район самый проблемный. При этом в Автозаводском районе средств почему-то заложено больше. Мы никогда не наведем порядок, если будем делить деньги по количеству детей, а не по существующим проблемам", - заметил депутат Андрей Дранишников ("Единая Россия").

"Необходима краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная концепции. Должна быть хотя бы среднесрочная программа. Уравниловка по количеству детей – это неправильно. Что-то требует неотложной реакции в летний период, а что-то можно отложить. В школах №44 и 46 есть серьезные проблемы, которые не решаются несколько лет", - добавил Марк Фельдман ("Единая Россия"). Тарасова сказала, что программа не может приниматься без подтвержденного финансирования.

Владимир Панов сообщил, что он начал подготовку к бюджету 2019 года, где появилось новшество - каждый глава района будет обязан сделать так называемый "паспорт района" по проблематике, в том числе по образовательным учреждениям. Панов решил вынести на апрельскую Думу вопрос по изменению методики рассмотрения бюджета в части разделения средств на расходную часть и адресные муниципальные программы.

"У нас увеличилась цифра до 4,9 млрд рублей на 2018 по адресным инвестиционным программам, куда капремонт школ тоже попадает. В этой сумме именно городских денег не больше 10%. Все остальное – федеральные и региональные деньги. Весь бюджет развития Нижнего Новгорода зависит от вышестоящих программ. Собственного источника средств у нас практически нет", - рассказал Панов.

Он попросил депутатов еще раз проверить по округам список школ, которые в первую очередь нуждаются в ремонте, после этого скорректировать данные и приступить к ремонтным работам с учетом изменений.

Напомним, депутаты были не согласны с перераспределением средств с капитального ремонта школ в размере 608 млн рублей в пользу строительства ясельных групп в связи с принятием новой программы и пытались найти другие источники финансирования. В то же время и на уровне области, и на уровне Федерации программа по ясельным группам на 2018-2019 годы уже утверждена. Нижегородской области правительство РФ утвердило 18 объектов, из них 11 – в Нижнем Новгороде.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация планировала отремонтировать 33 школы в 2018 году согласно проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2017-2027 годы.