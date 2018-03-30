Учения по обезвреживанию террористов и по тушению пожара и эвакуации прошли на стадионе "Нижний Новгород" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Учения по обезвреживанию террористов и по тушению пожара и эвакуации прошли на стадионе "Нижний Новгород".

Как сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Нижегородской области, согласно легенде учений 5 апреля 2018 года группа террористов предприняла попытку совершения террористического акта, путем захвата заложников на стадионе.

Начальником УМВД по Нижнему Новгороду введен в действие план первоочередных мер по пресечению террористических актов на территории Нижнего Новгорода. Для пресечения теракта руководителем оперативного штаба – начальником УФСБ РФ по региону Сергеем Старицыным было принято решение о проведении контртеррористической операции (КТО) и введении правового режима КТО на территории Нижегородского и Канавинского районов.



В ходе учений осуществлялась отработка взаимодействия всех участников учений и совершенствование уровня их профессиональной подготовки при организации и проведении КТО на объекте массового пребывания людей.

Учение проводилось с участием подразделений УФСБ, УССИ ФСО России в ПФО, ГУ МВД России по Нижегородской области, Росгвардии, ГУ МЧС России, правительства Нижегородской области. Всего в учениях было задействовано более двух тысяч человек и свыше 100 единиц техники. В результате учений все цели достигнуты. Действия оперативной группировки и руководителей силовых структур оцениваются положительно.

Кроме того, ГУ МЧС РФ по региону провело на стадионе учения по отработке действий при пожаре. По легенде этих учений на стадионе во время футбольного матча произошел пожар, а пострадавшие люди нуждались в срочной госпитализации.

Сразу же была организована эвакуация зрителей, в роли которых выступили более 900 волонтеров. На экранах появилась информация предупреждающего характера, сработало голосовое управление эвакуаций людей из стадиона.

В ходе ликвидации условной ЧС пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по Нижегородской области, специализированной пожарно-спасательной части и Приволжского регионального поисково-спасательного отряда были отработаны действия по ликвидации условного пожара, поиску "пострадавших" при помощи акустического прибора и "извлечению их из-под завалов" с помощью пневматических подушек и гидравлического аварийно-спасательного инструмента. По условиям учений один из "обнаруженных пострадавших" нуждался в срочной госпитализации в лечебное учреждение, для чего был задействован вертолет МЧС КА-32.

В ходе ликвидации условной ЧС были отработаны различные приемы и способы спасения людей: с помощью спасательного рукава, закрепленного на автомобильном коленчатом подъемнике, а также прыжкового пневматического спасательного устройства.

Для контроля и мониторинга обстановки условной ЧС были задействованы беспилотные летательные аппараты, а также робототизированная установка пожаротушения. В учении от МЧС России были задействованы 97 человек личного состава и 19 единиц техники.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.