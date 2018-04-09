Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 14 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сезон охоты на пернатую дичь откроется в Нижегородской области 14 апреля. Об этом Госохотнадзор региона сообщил 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, охота продлится с 14 по 23 апреля в южной части области и с 21 по 30 апреля - в северной. В указанные сроки разрешена охота только на самцов глухарей на току, самцов тетеревов из укрытия, вальдшнепа на вечерней тяге, селезней уток и гусей из укрытия с использованием подсадных птиц или чучел. Во время охоты на селезней уток и гусей в одном искусственном укрытии может находиться не более двух человек.

Охота на разрешенных птиц разрешена только из огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия. Выдача разрешений на охоту началась со 2 апреля.

Напомним, с 1 марта в регионе была запрещена любительская и спортивная охота.