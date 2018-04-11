Карантин по бешенству введен в Кстовском районе Нижегородской области

Карантин по бешенству животных введен в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 12 апреля 2018 года.
Согласно информации, заболевание было выявлено при изучении биоматериала, полученного лисы, на территории д. Михальчиково. В угрожаемую зону вошли д. Студенец, д. Ветчак, д. Карабатово, д. Подвалиха, д. Муханово и с. Безводное. Карантин введен до 6 июня.
Напомним, что число случаев бешенства у животных в регионе за I квартал 2018 года выросло в три раза.
Напомним также, в апреле карантины по бешенству животных были введены в Вознесенском районе, в Бутурлинском районе, в Ардатовском районе и в г.о. Бор.
СПРАВКА:
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.
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