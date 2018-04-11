Минтранс начнет аккредитацию такси для работы на ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде после доработки положения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Министерство транспорта Нижегородской области продлило срок проведения аккредитации такси для работы на Чемпионате мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального правительства 12 апреля 2018 года.

Ранее планировалось завершить аккредитацию такси до 30 апреля, однако в настоящее время она не началась. Согласно предоставленной информации, аккредитация будет проводиться в апреле-мае. Постановлением №671 от 12 сентября 2017 года правительство области утвердило положение об аккредитации легковых такси, в настоящее время в него вносятся изменения. После этого на сайте минтранса будет размещено уведомление о проведении аккредитации, где будут указаны сроки и место подачи заявок.

Также сообщается, что данные о прошедших аккредитацию автомобилях будут занесены в базу, которая будет использоваться диспетчерской службой, отелями, организаторами чемпионата и другими заинтересованными лицами для обслуживания клиентов. Информация об аккредитованных автомобилях такси будет размещена в аэропорту, железнодорожном вокзале, автовокзалах, гостиницах и стадионе. Аккредитованные автомобили такси будут беспрепятственно проезжать через пункты контроля предварительного транспортного периметра до накопительных зон и посадочных площадок легковых такси, расположенных в местах ожидаемого спроса зрителей и болельщиков у объектов спортивных соревновании. Аккредитация будет проводиться на бесплатной и добровольной основе.

Напомним, ранее нижегородский минтранс определил пять стоянок для аккредитованных такси на период ЧМ. Ожидается, что аккредитованных такси будет не менее 450 единиц, изначально их планировалось 360.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал. Кроме того, 15 и 28 апреля, а также 6 мая в городе пройдут тестовые матчи. В связи с этим, частично будут перекрыты дороги.