Аккредитация такси для работы на ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде будет проходить в один этап Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аккредитация такси для работы на Чемпионате мира по футболу 2018 в Нижнем Новгороде будет проходить в один этап. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минтрансе 16 марта 2018 года.

Согласно информации, министерство транспорта планирует завершить аккредитацию такси до 30 апреля. Сейчас органы исполнительной власти проводят процедуру согласования порядка предоставления заявок на добровольную аккредитацию.

Уведомление о проведении аккредитации, в котором будут указаны сроки и место подачи документов для ее прохождения будут размещены на сайте министерства.

Осенью 2017 года нижегородское правительство утвердило постановление об аккредитации такси для работы во время чемпионата. Тогда предполагалось, что аккредитация будет состоять из двух этапов, на первом организации будут проверяться на соответствие необходимым требованиям, на втором – водители будут обучаться английскому языку.

Кроме того постановление предусматривало, что максимальное число аккредитованных такси составит 360 автомобилей.

Напомним, матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.