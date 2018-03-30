Нижегородский минтранс определил пять стоянок для аккредитованных такси на период ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Министерство транспорта Нижегородской обоасти определило пять стоянок для аккредитованных такси на период Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом начальник отдела автомобильного транспорта минтранса региона Дмитрий Рябушев сообщил на бизнес-форуме по подготовке к ЧМ 5 апреля 2018 года.

По его словам, для аккредитованных такси будут подготовлены три стоянки такси, расположенные в относительной близости к стадиону. Они будут располагаться на Мещерском бульваре (в районе дома №3), на пл. Революции и на ул. Советской (в районе дома №12). Еще две стоянки будут организованы ближе к фан-зоне, которая разместится на пл. Минина. Одна из них будет на ул. Ошарской (от ул. Пискунова до пер. Чернопрудного), вторая - на ул. Пискунова (от ул. Минина до ул. Ульянова).

Как отметил Рябушев, ожидается, что аккредитованных такси в период ЧМ будет не менее 450 единиц. Напомним, изначально их планировалось 360.

"Нашим министерством будет заключено соглашение с операторами такси об организации единой диспетчерской службы и установлении единого тарифа на период чемпионата", - подчеркнул представитель министерства.

Как сообщалось ранее, аккредитация такси на период чемпионата должна быть завершена до конца апреля.

Матчи ЧМ пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.