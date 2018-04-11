Нижегородское правительство планирует субсидировать предпринимателям кредиты на рыбоводство Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует частично субсидировать предпринимателям кредиты на рыбоводство. Об этом сообщается в материалах на сайте областного кабмина.



Согласно информации, в настоящее время проект постановления о порядке предоставления субсидий проходит оценку регулирующего воздействия (до 9 мая 2018 года). Предполагается, что получать субсидии будут сельхозтоваропроизводители, но это не коснется граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.



Господдержка будет осуществляться в виде возмещения части затрат на проценты по кредитам, взятым на приобретение кормов и рыбопосадочного материала для развития товарной аквакультуры (кроме осетроводства), если кредитный договор был заключен после 1 января 2014 года на три года. Если договор был заключен, начиная с 2014 года, на срок до десяти лет, то будет возмещаться часть затрат на строительство или модернизацию инфраструктуры, приобретение техники, оборудования, в том числе по инвестпроектам, связанным с осетроводством.



Напомним, областной бюджет на 2018 год предусматривает финансирование новой госпрограммы "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области на 2018-2020 годы" в объеме 16,8 млн рублей. На реализацию всей программы планируется направить 61 млн рублей, столько же за три года регион рассчитывает получить из федерального бюджета.