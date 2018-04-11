Новая структура администрации Нижнего Новгорода будет включать в себя восемь заместителей главы Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новая структура администрации Нижнего Новгорода будет включать в себя восемь заместителей главы. Об этом глава города Владимир Панов сообщил в эфире телекомпании "Волга" 14 апреля 2018 года.

По его словам, заместителей в проекте новой структуры будет не семь, как предполагалось, а восемь. При этом новых добавится от трех до пяти. А руководители районов перестанут быть заместителями главы администрации. Абсолютное число замов таким образом уменьшится. "Численность муниципальных служащих после всех изменений не увеличится ни на одного человека. С точки зрения расходов также не станет дороже для бюджета ни на один рубль. У меня другой подход: в перспективе мы должны прийти к снижению численности именно муниципальных служащих. Я очень надеюсь, что эффективность работы администрации будет повышаться. С точки зрения самих заместителей - их количество будет меняться как раз по новым направлениям", - рассказал Владимир Панов.

Согласно проекту новой структуры, первым заместителем так и останется Наталья Казачкова. В ее подчинении будет основной блок: департамент финансов, управление по инвестиционной политике, управление экологии и КУГИ. Последнее ведомство точно возглавит не Валентина Никулина.

Также будет еще семь заместителей по направлениям. В первое направление, руководитель которого пока не определён, войдут три департамента: образования, культуры, а также физкультуры и спорта.

Вторым блоком — это градостроительное развитие и капитальный ремонт, а также управление главного архитектора — пока будет руководить Анатолий Молев.

Третий блок объединит департаменты дорожного хозяйства и транспорта. Его возглавит Александр Герасименко.

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры, управление благоустройства, управление по безопасности и мобилизационной подготовке и управление делами войдут в четвёртый блок, руководить которым будет Иван Носков.

Руководители пятого, шестого и седьмого направлений пока не определены. Пятый блок объединит департамент экономического развития и закупок, а также департамент предпринимательства и туризма. Шестой блок — это управление информационных технологий и связи и управление информационно-технического обеспечения. Седьмой блок — это департамент социальных проектов и коммуникаций, а также департамент по социальной политике.

Владимир Панов, комментируя деятельность шестого блока, отметил, что это направление выделено отдельно, так как информационные технологии сейчас необходимо внедрять в работу мэрии. "Появляются новые заместители только в той части, которые раньше отсутствовали в администрации. Невозможно было реализовать те задачи, которые сейчас современному городу необходимо решить, я надеюсь, что мы таким городом будем являться. Если мы возьмем организационную структуру администрации, то поручить эту задачу с внедрением данных информационных систем просто некому", - сказал он.

Мэр также сообщил, что в структуре городской администрации появится еще одна новая должность — руководитель аппарата главы города. В его ведении будут департамент кадровой политики, управление организационного обеспечения деятельности главы, управление по связям со СМИ и комитет международных отношений. Кто займёт эту должность – пока не сообщается.

Параллельно этим подразделениям в структуре расположены главы районов - в прямом подчинении главы города, но теперь не в статусе заместителей.

По словам Владимира Панова, в ближайшее время новая структура администрации должна быть вынесена на открытое обсуждение. В случае правок, в нее внесут изменения и отправят на согласование.

Напомним , что что врио губернатора Глеб Никитин 15 января 2018 года утвердил новую структуру облправительства, согласно которой число заместителей губернатора также увеличилось до восьми: вице-губернатор и семь замов по направлениям.