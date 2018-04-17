Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2018 12:59  [32] Синоптики прогнозируют мокрый снег в Нижегородской области 21-24 апреля
20 апреля 2018 12:54  [177] Девять мостов и 51 придомовая территория затоплены из-за паводка в Нижегородской области по данным на 19 апреля
20 апреля 2018 12:49  [50] Карантин по бешенству введен в Семеновском г.о. Нижегородской области
20 апреля 2018 12:39  [60] Более 400 кг запрещенных к ввозу в Россию груш уничтожено в Нижнем Новгороде
20 апреля 2018 11:33  [186] Тестовый поезд метро прошёл до станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде в ночь на 20 апреля
20 апреля 2018 11:12  [117] Прокуратура требует оштрафовать руководителя ИК в Лукоянове Нижегородской области за непривлечение к труду осуждённых
20 апреля 2018 09:42  [966] Члены комиссии по экологии нижегородской Думы поддержали вопрос включения участка под аквапарк в границы Автозаводского парка
20 апреля 2018 09:27  [128] Повреждённое покрытие моста в г.о. Семёновский Нижегородской области восстановлено 20 апреля
19 апреля 2018 19:12  [350] Нижегородская мэрия проводит опрос на имя первого поезда на станции "Стрелка"
19 апреля 2018 18:54  [1376] Депутаты нижегородской Думы не нашли понимания в вопросе обоснованности затрат на библиотеки в 505 млн рублей в 2018 году
Общество

Карантин по бешенству введен в Семеновском г.о. Нижегородской области

20 апреля 2018 12:49  [50] Общество

Карантин по бешенству животных введен в Семеновском г.о. Нижегородской области. Соответствующий указ был подписан врио губернатора Глебом Никитиным 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, неблагополучным населенным пунктом по бешенству был признан п. Сухобезводное. В угрожаемую зону вошли д. Сухобезводная и д. Березовый овраг. Карантин установлен до 19 июня.

Напомним, что число случаев бешенства у животных в регионе за I квартал 2018 года выросло в три раза.

Напомним также, в апреле карантины по бешенству были введены в Вознесенском районе, в Бутурлинском районе, в Ардатовском районе, в Кстовском районе и в г.о. Бор.

СПРАВКА:
На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph