Карантин по бешенству введен в Семеновском г.о. Нижегородской области Общество

Карантин по бешенству животных введен в Семеновском г.о. Нижегородской области. Соответствующий указ был подписан врио губернатора Глебом Никитиным 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, неблагополучным населенным пунктом по бешенству был признан п. Сухобезводное. В угрожаемую зону вошли д. Сухобезводная и д. Березовый овраг. Карантин установлен до 19 июня.

Напомним, что число случаев бешенства у животных в регионе за I квартал 2018 года выросло в три раза.

Напомним также, в апреле карантины по бешенству были введены в Вознесенском районе, в Бутурлинском районе, в Ардатовском районе, в Кстовском районе и в г.о. Бор.

СПРАВКА:

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и реализация сырого молока.