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Политика

Комиссия нижегородской Думы по транспорту повторно отказала Евгению Лазареву в избрании нового председателя

20 апреля 2018 12:53  [43] Политика
Алексей Гойхман

Алексей Гойхман

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев на заседании комиссии по транспорту 20 апреля 2018 года снова предложил избрать нового председателя комиссии по транспорту и связи вместо Алексея Гойхмана.

Лазарев во второй раз инициировал вопрос в раздел разное, но обсуждение не было включено в повестку. Двое депутатов проголосовали против рассмотрения этого вопроса, включая Алексея Гойхмана, остальные воздержались. "За" проголосовал только Лазарев.

Ранее Лазарев говорил о том, что в работе Гойхмана есть ряд серьезных промахов. Главными он назвал доведение до банкротства муниципальных транспортных предприятий, бардак на предприятиях "Нижегородпассажиравтотранс" и "Нижегородэлектротранс". По его мнению, рынок частников увеличивается. Все это сопровождается скандалами, связанными с переделом в пользу частников.

Напомним,нижегородская мэрия начала работу по исправлению маршрутной сети, введенной в 2017 году. В середине апреля 2018 года москвич Артем Коновалов стал гендиректором МП "Нижегородпассажиравтотранс". Изначально на эту должность планировался конкурс, но в итоге его объявлять не стали.

Напомним также, что шесть кандидатов допущены до итоговой части конкурса на пост гендиректора "Нижегородэлектротранса". Решение Панов обещал принять до конца этой недели.

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