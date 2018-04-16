Мэр Нижнего Новгорода не нашел "идеального кандидата" на должность гендиректора "Нижегородэлектротранса" Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мэр Нижнего Новгорода не удовлетворен представленными программами кандидатов на должность гендиректора МП "Нижегородэлектротранс". Об этом Владимир Панов сообщил журналистам по итогам выступлений кандидатов с публичными презентациями в городской администрации 16 апреля 2018 года. Всего с программами развития выступили шесть кандидатов.

"Идеального кандидата не было выявлено. Многие демонстрировали сильные стороны в какой-то конкретной области, но комплексного подхода нет. Мы будем им предлагать трудоустроиться не только на должность гендиректора, но заместителя. Возможно, получится собрать хорошую команду. В ближайшие несколько дней, до конца недели, мы определимся с кандидатурой, потому что выбирать в любом случае необходимо", - рассказал Панов.

На вопрос корреспондента НИА "Нижний Новгород" о том, что 10 дней назад по итогам тестирования более 75% правильных ответов дал всего один кандидат– Елена Лекомцева, а теперь кандидатов снова шесть, Панов сказал, что тесты являются закрытой формой отбора, а публичные презентации – открытой. "По итогам тестирования только Лекомцева смогла набрать больше всего баллов, поэтому мы сделали процедуру открытой, чтобы услышать всех кандидатов с конкретными программами", - ответил он. Один из кандидатов, Никита Суходоев, является индивидуальным предпринимателем, на что Панов тоже обратил внимание, как на репятствие при возможном трудоустройстве его на работу, упомянув Дмитрия Цыганкова, который руководил МП "Нижегородпассажиравтотранс" и при этом оставался генеральным директором юридического лица.

Что касается презентаций кандидатов, то депутаты отметили выступление Алексея Мокеева, который предложил конкретные решения по снижению расходов предприятия. "Расходы на электроэнергию составляют 20% от общих расходов или 300 млн рублей год. Необходимо изменить существующую систему учета электроэнергии и перейти на систему, которая бы позволила удаленно снимать показания и передавать не просто в виде разницы за месяц, а в виде мощности. Это позволило бы перейти на другую категорию и снизить стоимость электроэнергии на 50 млн рублей в год. Еще одно предложение – осуществлять технологическое присоединение к тем мощностям, которые уже есть у МП. Это позволит не только увеличить доход, но и способствовать ремонту трансформаторных подстанций. Еще одно направление – осуществление закупок, необходимо провести аудит тех поставщиков, которые уже есть. Выбирать тех, у кого более низкие цены. Кроме того, нужно размещать рекламу на транспорте не через посредников, тогда доход будет значительно выше", - предложил Мокеев.

Депутаты поинтересовались, работает ли сейчас кандидат в муниципальном предприятии "Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода", где числился ранее. Он ответил, что его уволили по сокращению. Депутат Евгений Лазарев оценил презентацию Мокеева. "Очень понравилось выступление. Случайно ваши рационализаторские предложения не послужили основанием для вашего увольнения из МП? В целом презентация четко отражает данные проверок контрольно-счетной палаты города. Озвученные цифры внушают уважение к кандидату, чувствуется знание", - заметил Лазарев.

Еще один кандидат, Евгений Ануфриев, привел в пример выдержки из книги "Транспорт в городах, удобных для жизни" сербского писателя Вукана Р. Вучика (2011 год) и рассказал о преимуществах трамваев и троллейбусов по сравнению с другим общественным транспортом. Также он напомнил о том, что в 2016 году был разработан антикризисный план и заявил о нехватке более 10 млрд на обновление подвижного состава. Кандидат Владимир Котов сообщил, что трамвайное депо №2 перевозит 1,5 млн пассажиров в месяц, что превышает пассажиропоток даже в метро. "Метро, которое субсидируют больше, чем трамваи, перевозит всего 1,2 млн пассажиров в месяц. Депо №2 не только не убыточное, но и прибыльное", - добавил он. Котов также сообщил о нехватке 60 вагонов и 80 троллейбусов на линии.

Кандидат Елена Лекомцева предложила провести аудит существующих маршрутов, инвентаризацию объектов и модернизацию подвижного состава. "Сегодня изношенность трамваев более 80%, троллейбусов более 91%. Мы имеем очень старый подвижной состав. Он не может конкурировать с новыми автобусами. В МП треть тяговых трансформаторных подстанций были введены в эксплуатацию до Великой Отечественной войны. По итогам 2017 года убыток составил 465 млн рублей", - поделилась информацией она.

Никита Суходоев представил теоретические предложения по антикризисному управлению в МП. Шестой кандидат, Александр Хватов, с июля 2017 года работает гендиректором в МП "Нижегородская городская транспортная компания", и, о мнению депутатов, имеет хороший опыт управления большим коллективом.

После выступлений депутат Николай Сатаев ("КПРФ") заметил, что каждый из них силен в чем-то одном. "Мне понравились несколько человек. Я бы взял всех. Одни сильны в правовом направлении, некоторые сильны в энергетике, знают, где можно сэкономить и заработать, но идеально подходящего кандидата на должность гендиректора МП "Нижегородэлектротранс" – здесь нет", - сказал он.

Напомним, что 19 марта администрация внесла изменения в конкурс в части образования. Вместо высшего профессионального (технического или инженерно-экономического) образования достаточно наличие любого высшего образования. Конкурс на замещение вакантной был объявлен 7 марта.