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Происшествия

Мужчина задержан по подозрению в эксгибиционизме в Сормовском районе Нижнего Новгорода

20 апреля 2018 16:16  [118] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина задержан по подозрению в эксгибиционизме в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 20 апреля 2018 года.

По версии следствия, днем 13 апреля на ул. Героев Космоса мужчина совершил в отношении двух малолетних девочек иные действия сексуального характера путем демонстрации гениталий. Дети сообщили о произошедшем бабушке одной из них, которая вызвала правоохранителей. Прибывшие сотрудники Росгвардии по "горячим" следам установили местонахождение гражданина.

Уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины возбуждено по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста).

Мужчина задержан в качестве подозреваемого. По решению суда был заключен под стражу. Он трудоустроен, женат. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Напомним, в 2016 году мужчина был осужден на 12,5 лет колонии строгого режима за эксгибиционизм перед девочками.

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