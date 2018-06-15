Нижегородский институт развития городской среды планирует внедрить дизайн-код для остановок, киосков и туалетов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

АНО "Институт развития городской среды Нижегородской области" планирует внедрить единый дизайн-код для остановок, клумб, киосков и общественных туалетов в Нижнем Новгороде. Об этом руководитель Института Дарья Шорина сообщила на заседании Гордумы 20 июня 2018 года в рамках презентации проектов развития города на 2018-2019 годы.



"Дизайн-код, в первую очередь, затрагивает остановки, малые архитектурные формы, киоски и другие нестационарные торговые объекты, которые сейчас размещены хаотично. Вторая часть – это объекты освещения, выходы из метро. Третья часть – графическое оформление города, в том числе витрины, вывески, рекламные конструкции. У нас сейчас разностильные объекты, которые не обеспечивают современное представление о комфортном и безопасном городе", - заметила Дарья Шорина.



Глава города Владимир Панов также обратил внимание, что единый дизайн-код должен быть разработан по разным направлениям, в том числе по общественных туалетам. "Отдельный проект – новые общественные туалеты. Рассмотрев опыт других городов, можно установить более достойные инфраструктурные элементы. Когда Дарья Шорина завершит дизайн-код по другим объектам, она будет заниматься этим вопросом", - сказал он.

Сроки внедрения дизайн-кода пока не уточняются.

Панов также добавил коротко, что городские овраги планируется сделать зоной активного отдыха к зиме этого года.



Напомним, администрация Нижнего Новгорода планировала внедрять единый дизайн-код оформления парков с 2019 года. Отметим, что в 2017 году мэрия утвердила дизайн-код для вывесок ряда центральных улиц, а также около "Стадиона Нижний Новгород".



Напомним также, администрация Нижегородского района арендовала туалеты на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, но после 18 июля около 100 синих кабин будут демонтированы.