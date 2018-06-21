Матч ЧМ Аргентина – Хорватия стартовал на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня Спорт

Матч ЧМ Аргентина – Хорватия стартовал на Стадионе Нижний Новгород 21 июня Фото: НИА "Нижний Новгород"

Матч группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ (группа D) между Аргентиной и Хорватией стартовал на "Стадионе Нижний Новгород" 21 июня 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Это второй матч ЧМ, который проходит на новом нижегородском стадионе, рассчитанном на 45 тысяч человек. Первый матч, между Швецией и Республикой Корея, посетили 42,3 тысячи зрителей. Напомним, Швеция выиграла 1:0.

После первого тура Хорватия лидирует в группе D, Аргентина и Исландия делят второе и третье места.

Напомним также, что сборная Хорватии прибыла в Нижний Новгород 19 июня, их соперники – команда Аргентины – 20 июня.

Всего в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.