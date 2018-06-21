Сборная Англии планирует прибыть в Нижний Новгород 23 июня Спорт

Сборная Англии планирует прибыть в Нижний Новгород 23 июня 2018 года. Об этом сообщается в официальном аккаунте в твиттере команды 22 июня.

"Все настроены на большой день тренировок в Репино (тренировочная база команды под Санкт-Петербургом, - прим. НИА "Нижний Новгород") перед тем как отправиться в Нижний Новгород завтра", - появилась запись сегодня.

Как сообщалось ранее, сборная Панамы планирует прилететь в столицу Приволжья днем 22 июня.

Напомним, матч между сборными Англии и Панамы в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу (группа G) пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня. Сейчас в этой группе лидируют Бельгия и Англия, у которых по три очка. У Туниса и Панамы – по 0.

Это будет третий матч на новом нижегородском стадионе, рассчитанном на 45 тысяч мест. Первый матч (Швеция – Республика Корея) посетили 42,3 тысячи человек, второй (Аргентина - Хорватия) – 43,3 тысячи человек.