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Общество

ГИБДД не зафиксировало ни одного нарушения ПДД на Большой Покровской в Нижнем Новгороде 18 – 21 июня

22 июня 2018 18:01  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГИБДД не зафиксировало ни одного нарушения ПДД на Большой Покровской в Нижнем Новгороде 18 – 21 июня. Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 22 июня.

Согласно информации, с 1 июня за въезд на Большую Покровскую было оштрафовано 98 водителей. Размер штрафа составлял 2 тысячи рублей.

Наибольшее количество несанкционированных въездов на пешеходную улицу происходит накануне выходных дней – в среднем по девять нарушений в последний рабочий день недели. Несмотря на запрещающие знаки 15 июня девять водителей нарушили ПДД, 16 и 17 июня было оштрафовано пять и три водителя соответственно.

18 – 21 июня на Большой Покровской проходили массовые гуляния с участием приехавших на игры Чемпионата мира по футболу болельщиков.

Напомним, в конце мая знаки "Пешеходная дорожка" были установлены в 16 точках центральной пешеходной улицы города.

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Теги:
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