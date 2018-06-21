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Спорт

Сборная Англии прибыла в Нижний Новгород 23 июня

23 июня 2018 19:22  [75] Спорт

Фото: страница аэропорта "Стригино" в Facebook

Сборная Англии прибыла в Нижний Новгород около 18:00 23 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино".

"Золотая коллекция титулованных спортсменов в Стригино пополняется! Сегодня у нас в гостях оказалась сборная Англии. Предыдущий матч с Тунисом нельзя было назвать легкой прогулкой для англичан, поэтому уже завтра мы будем пристально следить за их противостоянием с панамцами. Этот чемпионат уже показал свою непредсказуемость, так что блистательным бомбардирам Гарри Кейну и Дэнни Уэлбэку еще предстоит доказать, что Англия не зря считается одним из фаворитов турнира", - говорится в сообщении.

"Мы прибыли", - коротко сообщают в официальном твиттере сборной англичане.

"Мы хотим подтвердить свою позицию и показать, что английская команда может играть по-другому", - приводится комментарий команды с предматчевой пресс-коференции в Нижнем Новгороде.

Как сообщалось ранее, команда Панамы прибыла в столицу Приволжья 22 июня.

Напомним, матч Англия-Панама (группа G) в рамках второго тура группового этапа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ состоится на стадионе "Нижний Новгород" 24 июня. Всего в городе проходят шесть матчей ЧМ: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

На матче Аргентина-Хорватия 21 июня стадион в Нижнем Новгороде посетило 43,3 тысячи человек, на первом матче между Швецией и Республикой Корея – 42,3 тысячи человек.

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